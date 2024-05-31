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90s H2O ニューヨークハードコア フォト Tシャツ
商品番号 L58057465537
商品名

90s H2O ニューヨークハードコア フォト Tシャツ
ブランド名 ラボラトリーベルベルジンアール
特別価格 税込 5,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️数ある中から当商品をご覧いただき誠にありがとうございますなるべく毎日、夜22時以降に新商品を出品しています。（詳細は自己紹介ページに記載します）・出品物の閲覧はコチラ⇒#夜店_AllItem・その他音楽物Tシャツはコチラ⇒#夜店_MusicTee◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️▼商品説明90年代、ニューヨークハードコアバンドH2OのTシャツ。blackoutから1stリリースあたりの時（96〜97年頃）の当時物オリジナルのTシャツ。カラーは紺。ボディーはFRUITOFTHELOOM社製の２枚タグ。（ホンジュラス製ですが90年代後半で間違い無いと思います）裾袖ともダブルステッチ。NYHCではお決まりパターンのバックフォトプリントですがエイチツーオーではずばり珍しいです。同郷のHIPHOPグループNAUGHTYBYNATUREのTシャツを着用したローカル愛に満ちたところがなんともこのバンドらしいですね。（UNITY）ちなみにバックに記載の「DON'TFORGETYOURROOTS」は気に入った格言のようで後に同名でアルバムタイトル（2011年発売）にもなっています。コアなファンも多いNYHCバンド物につきオリジナル物はなかなか出てきません。中古市場だとリプリントが多いのでオリジナルにこだわっている方はこちらどうぞ。▼size(表記):L▼size(実寸):肩幅52脇下身幅55着丈（首元〜裾）70素人採寸です。ご参照ください。▼condition:使用感・着用感程度NYHCのバンドTのなかではかなりきれいな方だと思います。（自己紹介文も必ずお読みください。）柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブルー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬
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