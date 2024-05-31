[チャックが破損] BOTTEGA VENETA 長財布

この度はご覧いただきありがとうございます。チャック部分が壊れておりますので限界までお値下げさせていただきます。参考価格…94050円素材…カーフレザー【商品情報】シンプルなデザインと使い勝手の良さで幅広い年代から支持されている、ボッテガヴェネタの長財布です。上質な革を編み込み滑らかな肌触りと独特の光沢感が味わいをだす、人気のイントレチャートデザインで使い続けるごとに深みを増すアイテムです。シンプルな作りですが、豊富なカード入れ部分で使い勝手が抜群です。スタイリングを選ばないシンプルさが魅力で、細部までこだわったディテールが存在感を放ちながらも、長くご使用いただけるデザインとなっております。使い易さとこだわりが兼ね備えた大人のアイテムで、自分へのご褒美はもちろん、プレゼントにもオススメな商品です。※並行輸入品の為、生産国が多岐にわたり、表示と違うことがございます。※入荷時期により、仕様が変更される場合がござます。留め具の種類:ファスナータテ10cmxヨコ19cmxマチ2cm札入れ:あり小銭入れ:ありカードポケット:ありレザー長財布639856-VCPQ7イントレチャート#ゆうきのまどぐち★お得♪フォロー割★コメント＆フォローでお値引きさせていただきます！★おまとめ割★ほかにも多数出品しております！複数購入割引も行っておりますので是非ご確認ください！★定期的にセールをおこなっております★お見逃しないようにぜひフォローやいいねをお願いします！★ご予算の相談ございましたらお気軽にご相談くださいませ★即購入も大歓迎です！★送料無料！★財布形...長財布モニター画面等により、実際の色とは多少異なる場合もございます、あしからずご了承くださいませ。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますカラー...ブラック素材...本革



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