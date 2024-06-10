Metalica メタリカ スタッズ付き ベルト 牛革 全長102cm 穴なし

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商品詳細
Metalicaメタリカスタッズ付きベルトクリスタル付き牛革全長102cm穴なしロサンゼルスのメルローズ通りのショップで仕入れました。穴開いてないので自分で開けてるか、私が開けるかです。●状態：新品です。●サイズ：33約（全長102、ウエスト穴80～90適合、幅4.5、革厚４ｍｍ）cm●素材：レザー●カラー：ブラックHTCが好きな方にオススメです♪カラー···ブラック素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/passionate205113.html
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