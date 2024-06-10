ENNOY SS21 ロゴTシャツ black × black Lサイズ

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ENNOY2021年モデルのロゴ刺繍Tシャツです。先日フリマアプリで購入した物になります。数回着用のみなので状態は大変良いです。サイズはL、カラーはブラックとなります。刺繍もブラックとなります。着丈70センチ、身幅57センチとなります。コットン50%、ポリエステル50%の素材ですのでサラッと着心地良く着用できるお品物です。当方、着用の機会が無さそうなので出品に至りました。非常にシンプルなデザインで着回しも効きます。中々見かけないTシャツなので、この機会にどうぞ宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地