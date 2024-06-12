BACKLASH GUIDIコードバンラウンド財布

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商品詳細
2023年の7月頃購入し、60500円(税抜き)でした。新品。破損無く、傷汚れもほとんどない美品ですが見落としなどあるかもしれませんので画像を優先してください。大変希少で出回らないお品ですのでご検討よろしくお願い致します。
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