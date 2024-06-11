90s NISSIN CAP製 2トーンキャップ　6パネルキャップ



2023年最新】黄色帽子のおじさんの人気アイテム - メルカリ



90s USA製 Planet Hollywood キャップ | 幸服ーKOUHUKUー



90's MADE in Canada Marlboro Snap Bagcap | Vintage.City



90s POLO SPORT



90-00's HOOTERS 6パネルキャップ



6 パネル キャップ ザ・グラフティング・デプト



90's MADE in Canada Marlboro Snap Bagcap | Vintage.City



90's～ intel inside 6-Panel Cap | Daniel



90s Otto Cap ウール×スエード 6パネル ツートン キャップ - Chago ...



90-00's HOOTERS 6パネルキャップ



専門店では NEYYAN 5950 CAP THE CHRM Ⅱ PACK STONE キャップ - www ...



90s Otto Cap ウール×スエード 6パネル ツートン キャップ - Chago ...



90's～ intel inside 6-Panel Cap | Daniel



90s POLO SPORT



90's MADE in Canada Marlboro Snap Bagcap | Vintage.City

90sのNISSINCAPボディの6パネルキャップです。ボディはカーキベージュ、ツバはブラウンのワーク感といなたさのある好配色の2トーンキャップです。これからの時期に使いやすいカラーリングです！めちゃくちゃ良い配色で、アメリカのおじさんが被ってそうな雰囲気があります。生地もキャップで良くあるコットンのツイル生地ではなく、キャンバス生地が使用されているのも好ポイントです。使用を重ねていけば、生地も少しずつ柔らかくなり、あたりも出てきてさらに雰囲気が出てくると思います！フロントのロゴ刺繍は企業モノでしょうか。詳細は不明ですが、同名のホテルがあるようなので、ホテルの企業モノの可能性があります。ボディと刺繍のバランスが非常によくまとまっています。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。※10枚目の写真に掲載しているように、目立ちませんが左パネルに薄い黄色っぽい汚れがあります。神経質な方はご購入ご遠慮ください。サイズはフリーサイズです。(アジャスターにて調整可能です)被りはやや深め〜深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremestussyeveryoneoldstussyPaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン