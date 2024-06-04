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NY ヤンキースキャップ キャメル MoMA Edition NY
商品番号 X90873276338
商品名

NY ヤンキースキャップ キャメル MoMA Edition NY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,672 円
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商品詳細

NYヤンキースキャップキャメルMoMAEditionNY新品未使用確実正規品です！MoMA限定です！！！！新品未使用未開封自分自身がMoMAで購入した確実正規品です。カラーはキャメル　茶色　ブラウンYankeesNewEraヤンキース実物の写真もアップしております。発送は段ボール包装のネコポスです。料金追加で発送方法アップグレード可能ですよろしくお願いします。ご確認ください。未開封ですキャップ　cap黒　ブラック　ネイビー　スニーカー　ストリート　セール　キャメル　ブラウン　紺色　JAPANジャパン　野球帽　野球　バスケ　バスケットボール　モマ　海外　アート　ウィメンズ　女性用　男性用素材···コットンカラー···ベージュ形···ベースボール
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