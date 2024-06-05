ピッツバーグ・パイレーツ　59FIFTY　ネイビー＆アイスブルー　60.6

PITPirates●フォルム：59FIFTY●素材：ポリエステル製●カラー：ネイビー(ボディ)×アイスブルー(つば裏)●サイズ：7-5/8(60.6cm)★サイドパッチ：1959年オールスターゲーム★数あるパイレーツカスタムキャップの中でも特に高い人気を誇る1959ASGモデルの海賊パッチ!キャップ着用時の横から見えるインパクトはバツグンです!!◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。



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