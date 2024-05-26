Rick Owens long tank top T-SHIRTs

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商品詳細
リックオウエンスのロング丈リブタンクトップです。説明不要の定番モデル。なかでも黒は出回りも少なく需要も1番あるのではないでしょうか。リブなので着心地よく着膨れもしないのでレイヤードの邪魔になりません。内タグは着用の邪魔になるのと外側から見えてしまうので外しております。カラーブラックサイズS着丈はいちばん長い部分で87センチ一応デリケートな素材の中古品のため神経質な方のご購入はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit539786.html
http://narcologia.ru/goods/traverse531626.html
http://narcologia.ru/goods/flight304528.html
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