【新品・未使用】コンバースハイカットスニーカー

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商品詳細
コンバースオールスタースニーカーメンズレディースハイカット総柄パッチコレクション限定正規品トレンド人気CONVERSEALLSTAR100MANYPATCHHIサイズ・・・２６.０センチメインカラー...ホワイトスニーカー型...ハイカット(High)未使用なので綺麗です！
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