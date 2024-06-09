松村北斗 アクリルスタンド アクスタ

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商品詳細
表面に少しだけ細かい傷等あります。気になる方はご遠慮ください。袋等はありませんが、ビニール袋や段ボールで梱包して発送いたします。商品の詳細な状況が知りたい方はお気軽にお声がけください。即購入◎バラ売り不可グッズ整理を行いたいので、今週中にご購入していただける方にはお値引させて頂きます。#SixTONES#松村北斗#ジャニーズ#アクスタ
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