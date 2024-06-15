stussy Tシャツ ステューシー　USA製　ブラック　l　L

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商品詳細
◆商品名トップス カットソー TシャツSTUSSYステューシー指差しファックUSA製ブラック 黒コットン100%サイズ L実寸 着丈 約70cm 身幅 約56cm◆状態目立ったダメージは見受けられません。グッドプリント、ゴールデンサイズです。◇喫煙者、ペットなしご不明点は遠慮なく質問頂ければと思います。 カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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