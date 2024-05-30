新品未使用☆New Era NYヤンキースキャップ MOMA Edition 黒

新品未使用NYSOHOのMOMAstoreにて購入。【商品説明】1930年代からベースボールキャップを製造し続けているNewEraCapCompany（ニューエラ・キャップ・カンパニー）とMoMAのコラボレーションで誕生したNewYorkYankeesキャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNewEraロゴがあしらわれています。6枚パネルから構成される9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯の無いフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには共生地のアジャスターベルトを採用しています。NewEraのニューヨークヤンキースキャップは2017年10月1日から2018年1月28日まで開催されたニューヨーク近代美術館の展覧会「Items:IsFashionModern」で展示されました。NEWERA（R)9TWENTY（TM）クロスストラップ【スペック】素材：コットン100％サイズcm：ワンサイズ 頭廻り約51cm〜63.5cm（アジャスター付）つば7cm/約80g素材···コットンカラー···ブラック簡易包装にて配送予定。ゆうパケットポストor普通郵便予定。⚠️箱等でつぶれないように配送してほしい場合は購入前にお申し出ください。配送料が変わるのでプラス分を足して金額変更させていただきます。購入後は対応できませんのでご了承ください。お値下げ不可。#supreme#yohjiyamamoto#adidas#northface#essential#ニューエラ#street#kith#awake#ヤンキース#キャンプ



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