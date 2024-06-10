クロムハーツChromeHearts King Taco Tracker Cap

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ご覧頂きまして、ありがとうございます。ChromeHeartsKingTacoHatメッシュキャップこちらはChromeHeartsオンライン限定でゲリラ販売のあった、メッシュキャップになります。サイズ:フリー (53-60)アジャスター調整タイプ状態:新品未使用こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。本当に心配しているなら、買わないでください。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。即購入OK！