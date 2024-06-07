限定価格【即完売】HYSTERIC GLAMOUR LIE DOWN GIRL

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LIEDOWNGIRLメッシュキャップ●値下げ不可定番のトラッカー型のメッシュキャップ。寝そべりながらリラックスするHYSTERICGIRLとブランドロゴ組み合わせたモチーフを配した。メッシュはソフトメッシュを採用しているため、肌なじみがよくメッシュ特有のチクチク感を感じず着用できる。後ろに備えたアジャスターでサイズ調節が可能。宅配便コンパクトの箱に軽く潰しての発送になります型崩れなど心配な方はプラス料金にて宅急便発送する事も可能です。カラー···ブラック形···ベースボール