美品 エルメネジルドゼニア ネクタイ ペイズリー 小紋柄 ネイビー 高級シルク

controlnumber：7980-4500-835-276■コメントなし即購入OK■全品送料無料■基本お支払日の翌日に発送付属品はございません。ネクタイのみになります。ご覧いただきありがとうございます♪他にも魅力的なネクタイをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#threeRネクタイ2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪高級ブランドのネクタイは付けただけで気分が上がりますよ！人気ブランドのため、お早目にご購入くださいませ！■brandErmenegildZegnaエルメネジルドゼニア■colourネイビー■designペイズリー小紋柄■material高級シルク100%■size(素人採寸)大剣先：約9cm小剣先：約4cm■condition目立った傷や汚れがなく、綺麗な状態です。詳しくは画像をご確認ください。念入りに検品しておりますが、検品時に気付けなかったものや保管時に細部のダメージがある場合があります。商品の全体的なコンディション・細かなダメージは画像を参照して下さい。＊ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。#ビジネス#入学式#卒業式#結婚式柄・デザイン···花柄カラー···ブルー



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