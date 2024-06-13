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⭐MICHEAL KORS⭐マイケルコース⭐新品 二つ折財布 Cooper 黄色
商品番号 A81407973772
商品名

⭐MICHEAL KORS⭐マイケルコース⭐新品 二つ折財布 Cooper 黄色
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアウトレットにて購入いたしました。正規品ですので、ご安心ください。マイケルコースクーパーが入荷しました♩⭐商品名；COOPERビルフォールドウィズコインポケット⭐素材；コーテッドキャンバスレザー⭐カラー；黄色、イエロー⭐仕様；折りたたみ開閉式、スナップ式コインケース×1、お札入れ×2、クレジットカードポケット×4、オープンポケット×1⭐サイズ；約11×9.3×2.5cm⭐定価；$178（約28000円）⭐ギフトレシートございます。⭐箱は元々付いておりません。⭐アウトレット商品につき、細かなスレや傷がある場合がございます。神経質な方は店頭にてお買い求めくださいませ。⭐新品ですので、基本的にはお値下げ不可です。定形コメントは削除させていただく場合がございます。この他にも、MICHEALKORS商品や他ブランド商品などもお安く出品しております。タグからご覧ください♩#ケイティー_マイケルコース特集#ケイティー_財布特集
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