BLVCK Paris キャップ

ご覧いただきましてありがとうございます。人気の高級ライフスタイルブランド「ブラックパリBLVCKPARIS」のキャップです。フロントには「BLVCKPARIS」のロゴが刺繍されています。本体・ロゴ共にカラーはもちろん「オールブラック」でデザインされています。落ち着きある気品を感じるとてもオシャレなキャップです。ユニセックスでオシャレにご着用いただけるモデルですので幅広くご購入をご検討願います。ストラップバックのフリーサイズです。目立ったキズやヨゴレのない未使用に近いとてもキレイな状態ですが、自宅保管のためご理解のほどよろしくお願いします。完璧をお求めの方はご購入をご遠慮願います。※型くずれしないように段ボールに梱包して発送いたします。



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