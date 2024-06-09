メカニックキャップ グリーンデニム LYBRO

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21SSのLYBRO（ライブロ）のメカニックキャップです。当時は、オンラインとTHEARMYGYMTOKYOFLAGSHIPSTOREのみの発売でした。その時のコレクションで登場したグリーンデニムの生地で作られたLYBRO定番のキャップです。数回着用していますが目立ったダメージ等はありません。サイズ：フリーツバ周り：縦8㎝ 横18.5㎝綿100%中国製#ナイジェルの服#21SSの服