メカニックキャップ グリーンデニム LYBRO

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商品詳細
21SSのLYBRO（ライブロ）のメカニックキャップです。当時は、オンラインとTHEARMYGYMTOKYOFLAGSHIPSTOREのみの発売でした。その時のコレクションで登場したグリーンデニムの生地で作られたLYBRO定番のキャップです。数回着用していますが目立ったダメージ等はありません。サイズ：フリーツバ周り：縦8㎝ 横18.5㎝綿100%中国製#ナイジェルの服#21SSの服
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful76351.html
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