ペパーミント　財布　初期

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商品詳細
新品未使用品1980年代の当時の品になります。初期のデザインなので今とは、違い文字がゴールドカラー調の織になり、内側には刻印押しはありません。コレクションとして大切に保管してました。大きなキズ、ヨゴレ等も無く、状態は非常に良いと思います。とにかくカッコ良いです！
http://narcologia.ru/goods/smear696504.html
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