TOM FORD トムフォード TF エンボスロゴ ラウンドファスナー 長財布 ...

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商品詳細
●詳細※即購入OK✨美品✨TOMFORDトムフォードTFエンボスロゴG金具ラウンドファスナー長財布保存袋箱付きメンズレディースユニセックス直近モデル●状態内側に若干の傷はございますが、内側のため目立ちづらく、全体的に綺麗な状態となっております✨あくまでused品となりますので、記載箇所以外にも軽微な傷や汚れなどがある場合が御座います。予めご了承頂いた上でご購入ください。●サイズマチ2.5cm縦幅10.5cm横幅19.5cm ※平置き原寸※着画はご遠慮ください●カラーレッド赤色※ご確認頂いている端末によって見え方が違う可能性がございます。カラーについてのご質問やご返品には対応致しかねますので、ご了承下さい。●購入先AACD加盟リユースショップ（日本流通自主管理協会）真贋鑑定済みのお品となりますので、ご安心ください。衣類•バッグ•小物類など、様々なお品をメンズ•レディース•ユニセックス問わず出品しております！気に入られたお品がございましたら、ご交渉（コメント）下さい(*´ω`*)できる限り対応させて頂きます！#ひーろの出品物【即購入OK！】ご入金確認後、24時間前後で発送いたします！※お仕事の都合で、2日程頂く場合もございます。
http://narcologia.ru/goods/capitation363208.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful993351.html
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