PSA10 グレイシア sar

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商品詳細
自身でPSAに提出したワンオーナー品です。PSA10ですが、キズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願い致します。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さいm(__)m
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