【美品・定番】FENDI ズッカ柄 ベルト イタリア製 本革

●商品紹介FENDIのズッカ柄ベルトになります。身内から譲って頂いたものですので、正規品で間違いありません。●素材本革●サイズ全長98cm平置き採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。●状態ダメージが目立ちやすい穴の部分やバックルにもほとんど傷は見受けられません。全体的に綺麗なお品物です。●注意中古品である為、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。また、素人が管理している為、神経質な方もご遠慮ください。コメントで交渉中であっても、先に購入された方を優先させて頂きます。即購入可です！コメントお待ちしてます！



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