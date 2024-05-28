ポロラルフローレン メンズ 小銭入れ付き 札入れ

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商品詳細
【新品未使用】ポロラルフローレンPOLORALPHLAURENmen'swallet小銭入れ付き札入れ*イタリア・ミラノに所在する老舗「MONFRINIRELLAMI」社製の牛革素材を使用。表面に型押しが施された牛革は傷が目立ちにくく、色の深みが増して高級感が漂います。ベーシックさが魅力のお財布です。ベトナム製カラー：ブラックサイズ(約):横幅11cm高さ9.5cmマチ3cm機能：札入れ、カード4段、小銭入*基本的に24時間以内の発送手配を心がけています。カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り#ポロラルフローレン#POLORALPHLAUREN#財布#札入れ#小銭付き札入れ
http://narcologia.ru/goods/reflector348564.html
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二つ折り財布（小銭入れ付き） | 商品詳細 | 高島屋オンラインストア
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