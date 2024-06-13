ラルフローレン 本革 コールド バックル ベルト

全長（バックル込み）113cm最短穴（バックルの先端から）92cm最長穴（バックルの先端から）102cm幅3.5cm *素人採寸のため、多少の誤差はあるかと思います。自宅保管をご理解の上ご購入ください。クレーム、返品はお断りします。POLORalphLaurenRalphLaurenポロラルフローレンラルフローレンベルドバックルベルトゴールドカラー...ゴールド素材...本革



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