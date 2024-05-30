HYSTERIC GLAMOUR MAKE ME SMILE pt キャップ

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【商品説明】●ポイント古着好きの古着男子や古着女子から大人気のヒステリックグラマーのキャップです。ヒステリックガールがポイントメンズレディース問わずどちらでも着用いただけます。✔︎即購入歓迎です！✔︎フォロー割引あり！この他にも様々な古着を出品しております。プロフィールからご覧頂けます。#nikoru古着【商品詳細】●カラー●サイズFREEサイズ表記。#ヒステリックグラマー#古着#古着男子#古着女子#キャップ●状態■ランク《B》つばの裏側に小さなシミ？のような跡がございますが、裏側になりますので、着用には問題ないと思います。(10枚目)Ｎ：新品・未使用の商品Ｓ：使用感少なくとても良い状態の商品Ａ：多少の使用感はございますが、中古としては良い状態の商品Ｂ：多少のスレ・汚れ等がございますが、使用には問題のない商品Ｃ：部分的に傷・汚れや欠品等がある商品（状態は商品説明、写真を参照下さい）Ｄ：大きな汚れやダメージのある状態、ジャンク商品※商品の状態は出品者の基準により表記しております。目についたダメージ等は商品説明、写真にて記載しておりますが見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございますことをご理解お願いいたします。※返品はすり替え防止の為、対応致しかねますので、ご了承下さい。最後までご覧頂きありがとうございます。