スマートウォッチ 丸型 1.32インチ大画面 通話機能 Bluetooth5.2

ご覧頂きありがとうございます☆(=^ェ^=)☆❤️お値下げ交渉→大歓迎⭐️早い者勝ち⭐️初期不良対応保証付き【仕様】カラー:ブラック青光【Bluetooth5.2通話スマートウォッチ\u0026音楽再生】Bluetooth5.2が搭載。スピーディーな転送速度で通信範囲はより広めに。高性能マイクが内蔵され携帯電話を出さなくても通話ができます。携帯電話に着信が来た時にウォッチは振動しながら音でお知らせします。電話をポケットやバッグに入れたままでも通話可能。また携帯電話の音楽を再生できます。曲送り・曲戻し・一時停止、音量調整等の操作もできます。【大画面スマートウォッチ＆長持ちバッテリー】1.32インチのカラースクリーンを搭載。高精度な大画面で文字を表示されます。270mAhバッテリー内蔵され、約2時間充電し、3~7日間連続使用可能です。待機時間は30日になり、頻繁に充電する手間が省けます。【IP67防水防塵＆文字盤自由設定】IP67級の防水及び防塵性能を持っており、汗、雨、水しぶきに対応しています。日常生活の手洗いや洗顔の際も取り外す必要がありません。3種類のメニュースタイルを用意して、お好みで簡単に切り替えられます。5つの文字盤内蔵。【70種類運動モード\u0026便利な通知機能】70種類のスポーツ組み込み、消費カロリー、運動データ、歩数計、活動量計、距離などを記録して、運動計画の達成に役に立ちます。また、専用APPと同期させると、詳しいデータが日別に確認できます。Line、Twitter、Ins、Facebook、Instagram、着信などの通知は、全部バイブレーションで通知されます。メッセージ内容や相手の名前または対応するアプリのアイコンも表示されます。【実用機能満載なスマートブレスレット\u0026適応機種】着信通知/拒否/通話、輝度調整、カメラ遠隔、スマホ探す、アラーム、天気予報、音楽制御/再生、ストップウォッチ、タイマー、ミニゲーム、腕上げ点灯など機能があります。Bluetooth4.0、IOS9.0/Android5.0以上対応のスマートフォンに適応しています。❤️他にも素敵な商品をたくさん出品しています♡↓↓まとめ買いでさらにお値下げ可能です(=^x^=)↓↓#ちゃび丸のお店管理番号:k2109-$$3480



Amazon | スマートウォッチ 丸型【2023年新登場 1.32インチ大画面 ...



Amazon | スマートウォッチ 丸型【2023年新登場 1.32インチ大画面 ...



Amazon | 2022最新 スマートウォッチ 【Bluetooth通話機能付き】 1.32 ...



スマートウォッチ 丸型 1.52インチ大画面 【3種バンド付き コンパス搭載】 Smart Watch Bluetooth5.2 通話機能 電話掛け 音声アシスタント スポーツウォッチ 100種類の運動モード SMS/Twitter/Facebook/Lineなど通知 着信音設置可能 300+文字盤 ...



スマートウォッチ iPhone対応 通話機能対応, 丸形 円型 Bluetooth5.2 smart watch, 着信通知 110種類運動モード 心拍計 カロリ消耗 酸素濃度測定対応 IP68防水 300mAh長時間待機 スマートウォッチ,12カ国言語対応 多機能 活動量計 (黒)



Amazon | スマートウォッチ 丸型【2023年新設計＆1.32インチHD大画面 ...



スマートウォッチ 丸型 1.52インチ大画面 【3種バンド付き コンパス搭載】 Smart Watch Bluetooth5.2 通話機能 電話掛け 音声アシスタント スポーツウォッチ 100種類の運動モード SMS/Twitter/Facebook/Lineなど通知 着信音設置可能 300+文字盤 ...



スマートウォッチ 【 1.32インチ大画面&Bluetooth通話機能】スポーツウォッチ 音楽再生 Bluetooth5.2 腕時計 IP68防水 音声アシスタント スマートブレスレット 歩数計 アラーム 振動強度調整 多言語 カメラ制御 天気予報 輝度調整 着信通知/拒否 ...



スマートウォッチ 丸型 1.52インチ大画面 【3種バンド付き コンパス搭載】 Smart Watch Bluetooth5.2 通話機能 電話掛け 音声アシスタント スポーツウォッチ 100種類の運動モード SMS/Twitter/Facebook/Lineなど通知 着信音設置可能 300+文字盤 ...



Amazon | スマートウォッチ【2023最新革新 Bluetooth 5.2 通話機能 ...



スマートウォッチ 丸型 1.52インチ大画面 Smart Watch Bluetooth5.2 通話機能 電話掛け 音声アシスタント 着信通知 音声アシスタント i



スマートウォッチ 「音声通話」「日本製 センサー」1.32インチ 大画面 丸型 GPS連携 24時間体温測定 ステンレス バンド レディース メ｜au PAY マーケット



スマートウォッチ 通話機能 Bluetooth5.2 1.92インチ大画面 活動量計 スポーツウォッチ 多種類運動モード 着信通知 音楽再生 歩数計 目覚まし時計 遠隔カメラ IP68防水 天気予報 メンズ レディース iphone android対応



スマートウォッチ 「音声通話」「日本製 センサー」1.32インチ 大画面 ...



スマートウォッチ 「音声通話」「日本製 センサー」1.32インチ 大画面 ...