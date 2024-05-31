CELINE ネイビー 総柄 ブランドロゴ ビジネス シルク ハイブランド

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この度はご覧頂き誠にありがとうございます‼️ご購入前に説明欄をご確認下さい。✅ブランド CELINEセリーヌ✅商品情報寸法：全長/約150cm 大剣先/約9cm (平置き・素人採寸)素材：シルク100%カラー：ネイビー、シルバー、グリーン✅コンディション目立つ傷や汚れは御座いません✅その他ネクタイ多数出品中です！↓↓良かったらご覧ください↓↓ ➡️#その他ネクタイ一覧CELINEFENDIGUCCIHERMESBurberrySalvatoreFerragamoChristianDiorErmenegildoZegnaBrooksBrothersSHIPSBEAMSFRANCOBASSILuigiBorrelliなどなど、多数販売中です。是非ご検討下さい‼️✅ネクタイまとめてセット割引2本→300円引き3本→600円引き4本→900円引き5本→1,200円引き✅フォロー割引フォロワー様は、5%引きご購入前にコメント下さい⚠️注意事項⚠️●サイズ感は掲載している寸法をお手持 ちの衣類と比較することをお勧め致し ております。●古着の為、使用感等ございます。 問題なくお使い頂けるコンディション かと思います。 しかしながらあくまで古着になります ので、古着にご理解頂けない方、神経 質な方はお控え下さい。●光の当たり具合や、ブラウザによって 若干色味が違う場合がございます。ご 了承ください。●なるべく小さくなる様に簡易梱包にて お送り致しますので、折りたたみシワ や、型くずれ等がある場合がございま す。ご了承ください。●お値下げ希望の際には、コメントにて ご希望額をご提示ください。 なお、価格交渉時でも、ご購入優先と なりますので予めご了承ください。 既にお値下げをしており、お値下げ 不可の場合も御座いますので予めご 了承下さい。【参考キーワード】ネクタイ新卒就職スーツセットアップ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式2次会パーティビジネスハイブランド入学式卒業式冠婚葬祭カラー···ブルー