【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ　Tシャツ　黒　M　バーバリー　715

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新品未使用タグつき。値下げ不可BLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジのバイアスチェックTシャツ。【商品説明】クレストブリッジチェックを全面にあしらったTシャツ。チェック柄をバイアス(斜め)状に表現した遊び心あるデザインになっています。同系色でまとめたチェックはインパクトがありながら着回しやすい配色になっています。【カラー】ブラック【サイズM】着丈67.5身幅50.5肩幅46.5袖丈23※新品ですが自宅保管のため神経質な方はお控え下さい。※こちらサンプル品になります。ご理解の上、ご購入下さい。#トップス#Tシャツ#ティシャツ#カットソー#バーバリー#BURBERRY#ブラックレーベルクレストブリッジ#BLACKLABELCRESTBRIDGE#バーバリーブラックレーベル#BURBERRYBLACKLABELCRESTBRIDGE#URBANRESEARCHアーバンリサーチ#GROBALWORKグローバルワーク#LAKOLE#THESHOPTK#GAPギャップ#ZARAザラ#Bershkaベルシュカ#BEAMSビームス#TKタケオキクチ#MKミシェルクラウン#BOYCOTTボイコット#RAGEBLUEレイジブルー#UNIQLOユニクロ#GUジーユー#RUPERTルパート#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ#nanouniverseナノユニバース#SHIPSシップス#HAREハレ#CIAOPANICチャオパニック#HIDEWAYSハイダウェイ#coenコーエン#PaulSmithポールスミス#FREDPERRY フレッドペリー#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド#MACKINTOSHマッキントッシュ柄・デザイン...チェックカラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬