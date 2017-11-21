【Acne Studios】マフラー　黒

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■商品名→アクネストゥデオス マフラー 大判ストール■色→ブラック■ブランド→AcneStudios■素材→ウール100%■サイズ→180cm×70cm■定価→¥14,800（税込）■状態→10/10（試着のみ）■商品説明→昨年、楽天市場で購入した大判マフラーです。使いやすい黒でこれからの季節にぴったりです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーその他気になる点、値下げ希望ありましたらお気軽にコメントしてください。