supreme north face コラボTシャツ　XLサイズ

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商品詳細
SupremeシュプリームTシャツサイズ:XL22SSTHENORTHFACEコラボバンダナパッチBandanaTeeクルーネック半袖ホワイト白トップスカットソーカジュアルブランドストリート5、6回ほど着用しているため使用感はございますが目立った汚れや傷などはございません。あくまでも中古品のためユーズドにご理解のない方はご遠慮願います。
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