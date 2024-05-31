【大人気】ヴィヴィアン TWO SIDE SINGLE ORB マフラー

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ブランド名:ヴィヴィアン・ウェストウッドシンプルにORBマークのみをデザインしたマフラーです！大きなマークは目立つこと間違いなし！両面使いができ、その日のコーディーネイトによりアレンジできます！着用2-3回の美品です！興味のある方はぜひ購入お願いいたします！・FREE：全長164 幅26.5 フリンジ付き・素材：毛100%