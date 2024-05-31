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【大人気】ヴィヴィアン TWO SIDE SINGLE ORB マフラー
商品番号 Y41693398079
商品名

【大人気】ヴィヴィアン TWO SIDE SINGLE ORB マフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名:ヴィヴィアン・ウェストウッドシンプルにORBマークのみをデザインしたマフラーです！大きなマークは目立つこと間違いなし！両面使いができ、その日のコーディーネイトによりアレンジできます！着用2-3回の美品です！興味のある方はぜひ購入お願いいたします！・FREE：全長164　幅26.5　フリンジ付き・素材：毛100%
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