【美品】PRADA 長財布 メンズ 黒 サフィアーノレザー

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商品をご覧いただきありがとうございます。●商品説明プラダPRADA長財布カード入れサフィアーノレザーブラック三角ロゴプレートメンズユニセックス参考価格：107,800円楽天での販売価格：79,800円(新品)●サイズ縦：9cm横：19cm平置き・素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。●状態きれいな状態で、使用感はほぼありません。小さなキズ、多少の折りジワはあります(5枚目参照)が、目立ちません。箱などはなく、本体のみです。●仕様カードホルダー×13小銭やお札も入り、収納力抜群です♪●カラー等黒ブラック金具銀シルバーサフィアーノレザー●返金保証商品が正規品ではない場合は返品・返金対応させていただきます。簡易包装にて1-2日で発送させていただきます。仕事の都合などにより、多少遅れる事があるかもしれませんが、ご了承ください。値下げ交渉・即購入可能です。