直筆サイン入り帽子　読売日本サッカークラブ 三浦知良

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商品詳細
・Jリーグ創設時のヴェルディの帽子です。約25年前に三浦知良さんにサインしていただきました。・以下、商品の情報です。 品名 :Jリーグキャップ シーズン:1992 サイズ :フリーサイズ(56cm〜58cm)・未使用で暗所に保管していたため、状態は比較的良いと思いますが、気になる方は購入前に写真や質問にてご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。読売ヴェルディ三浦知良カズKAZU
http://narcologia.ru/goods/Sydney819849.html
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