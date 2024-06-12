直筆サイン入り帽子　読売日本サッカークラブ 三浦知良

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・Jリーグ創設時のヴェルディの帽子です。約25年前に三浦知良さんにサインしていただきました。・以下、商品の情報です。 品名 :Jリーグキャップ シーズン:1992 サイズ :フリーサイズ(56cm〜58cm)・未使用で暗所に保管していたため、状態は比較的良いと思いますが、気になる方は購入前に写真や質問にてご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。読売ヴェルディ三浦知良カズKAZU