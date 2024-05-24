【美品】USED　dunhill　ダンヒル　イタリア製　総柄　ネクタイ

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003-0004USED 美品 dunhill ダンヒル イタリア製 総柄 ネイビー大剣幅:約8.0cm小剣幅:約4.2cm全体長：142.0cn【状態】USED品になります。全体的に綺麗です。使用に伴う多少のダメージはご了承ください。【発送時期について】ご入金を確認次第、2〜3営業日以内に落札商品をお送りさせて頂きます。発送完了後は、配送業者の問い合わせ番号を取引ナビにてご連絡致します。★購入後の返品はいかなる場合でもお断りさせて頂きます。★ノークレームノーリターンでお願い致します。★中古商品にご理解のある方のご購入をお願い致します。