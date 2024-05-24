TOREL USA カウハイド スエード レザー ベルト ステッチ デザイン

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TORELUSAカウハイドスエードレザーベルトステッチデザイン アメリカレザーブランドバックル本革SPLITCOWHIDE柳7904スウェードUSAレザーブランド・所々スエード部分にテカリや擦れキズ等ございます。・裏地にヒビ割れ、緑色の汚れ、変色している箇所があります。それ以外は問題なくまだまだ使用可能なUSED品です。カラー 茶系ベルト幅 4.2センチ全長 97センチ最小サイズ 78.5センチ (バックルピン先端から一番近い穴)最大サイズ 89センチ (バックルピン先端から一番遠い穴)状態：C＜状態詳細表＞Ｓ・・新品。Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上で入札をお願いします。商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。ビニール袋や封筒による簡易梱包にて発送致しますので予めご了承くださいませ。