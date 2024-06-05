希少 GIANNI VERSACE ジャンニ ヴェルサーチ メデューサ ベルト ...

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商品詳細
Productinformation-商品情報-Brand:GIANNIVERSACE（ジャンニヴェルサーチ）Size:80/32Actualsize:全長約97.3cm×幅約2.9cm×ウエストサイズ約74cm～約84cm（調節穴:5,約2.5cm間隔）・実寸値の為、多少の誤差が生じる場合がございます。Model:-Design:メデューサスタッズグリークキーバックルレザーベルトColor:[レザー]ダークネイビー [金具]ゴールドMaterial:レザーAccessories:なしCondition:ヴィンテージ特有の多少の使用感の感じられるお品です。小傷や引っかき傷、金具の小傷やくすみ、巻き皺等のダメージがございます。大きなダメージはなく、まだまだご愛用して頂けるお品です。(ver246)#GIANNIVERSACE#ジャンニヴェルサーチ#メデューサ#スタッズ#グリークキーバックル#レザーベルト#ダークネイビー#ゴールド#size80/32
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