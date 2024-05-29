THREEFACE x CHOOSE ME CM CAP キャップ

閲覧ありがとうございます。choosemeチューズミーTHREEFACExCHOOSEMECMCAPキャップカーキ×ホワイトkhakiWhite数がごく少数の入荷とのことでした。定価は約12000円くらいだったと思います。sizefree後ろで調整可能です。試着のみしました。試着しましたので未使用に近いで出品しております。着用して外出等しておりません。素人保管のため神経質な方はご遠慮下さい。段ボールにて発送予定です。『購入検討してますがお値下げ可能ですか？』というコメントされる方が多数いますが値下げ可能な場合はお値下げしますので希望であれば具体的な金額をお伝え下さい。それ以外はご返信しませんのでご了解下さい。ワンピースオブロックONEPIECEofROCK#チューズミー#chooseme#twoface#threeface#スリーフェイスビンテージvintageウエアハウスwearhouseステイゴールドstaygold好きな方にもオススメです。



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