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ワンピース 一番くじ フィギュア ラストワン グッズ 赤鞘九人男 おまけ付き
商品番号 E59732402547
商品名

ワンピース 一番くじ フィギュア ラストワン グッズ 赤鞘九人男 おまけ付き
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 7,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封赤鞘九人男第一弾B賞雷ぞうラストワンおでん赤鞘九人男第二弾E賞イゾウの3点のフィギュアセットとなります。おまけで下位賞を数点ランダムでお付けいたします。（過去のものも含まれます）緩衝材、段ボールにて発送予定となります。雷ぞうのみ購入時より箱にくぼみがありましたのでご注意下さい。自宅保管の為神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮下さい。ONEPIECE1番くじフィギュア赤鞘九人男おでん雷ぞうイゾウカイドウヤマトワノ国麦わらストアキャラクター···ワンピースフィギュア種類···コレクションフィギュア
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