美品フェンディ Fendi ベルト17

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フェンディFendiベルト◇即購入歓迎♪◇なにか気になることがございましたらお気軽にコメントをお書きください♪写真は実物の写真です。状態:新品未使用、検品のため開封しました。ご勘弁願います幅:3.8cm・全長約110cm写真の付属品全てつきます。新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。即購入OK！よろしくお願いします！