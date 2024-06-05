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美品！ ☆BERLUTI☆ ベルルッティ サルタン パッチワーク 長財布 本革
商品番号 Q23148814588
商品名

美品！ ☆BERLUTI☆ ベルルッティ サルタン パッチワーク 長財布 本革
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 39,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

21年冬にでた現行品のベルルッティの二つ折りの長財布です。半年前くらいに都内伊勢丹にて購入した物です。半月ほど使用しました。全体的に綺麗な状態です。使ってるので多少の使用感はあるかもしれないですが、特記するようなダメージはないかと思います。中古品にはなりますので、神経質な方はご遠慮下さい。仕様クレジットカードスロットx6紙幣用仕切りx1小銭用ジップ付きポケットx1パッチポケットx221年冬発売イタリア製サイズ高さ：18cm幅：9.5cmカラー　ブラック素材　ヴェネチアレザー　　　グレインカーフレザーのライニング付属品はありません。使うつもりだったので処分してます。発送は宅急便コンパクトを予定しております。
http://narcologia.ru/goods/stepchild777452.html
http://narcologia.ru/goods/unusable520474.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring39596.html
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