お買得品【新品】CK CALVIN KLEIN　高級ネクタイ＆ハンカチ　箱付き

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お値下げしました。ご覧いただきありがとうございます。CALVINKLEINの人気のスリムネクタイとハンカチをブランドロゴ入り箱にお入れしたセットです。プレゼントにも最適です。ネクタイの柄は繊細な織柄ストライプ入りで遠目には無地に見えます。色味はやや光沢のある落ち着いたネイビーグレーの類です。スマホカメラでは色味を出すのが限界で申し訳ありません。●入手時期 2023年9月 *写真撮影の為、箱から出して いますが、新品販売状態です【ネクタイ】●柄 無地（ストライプ織柄)●色 ネイビーグレー●大剣幅 7cm（スリムタイプ) ●素材 シルク100％【ハンカチ】●大きさ 25cm角●素材 綿100％【箱】●色・他 ブランドロゴ入、白●大きさ 10.5x10.5x6.5cm★ネクタイのみご希望の方はコメントでご相談いただければ幸いです。カラー...ネイビーグレー柄・デザイン...無地、繊細なストライプ