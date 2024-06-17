レア　タイム誌　バラクオバマ　Tシャツ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2008年、タイム誌より、オバマ大統領のデザインTシャツです。次期大統領に当選が決まった次期の物で、かなりレアだと思います。サイズ 2XL肩幅63身幅64着丈80袖丈23状態は一般的な古着程度です。多少の使用感等ありますが、着用に支障をきたすような目立った傷や汚れはありません。素人検品なので、見落としはご容赦ください。着画もご遠慮ください。引越しの予定もあり、身軽にする為に色々出品していきます。一度は人の手に渡ったものですので、プロフィールもご覧いただき、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。他にも様々なアイテムを出品して行くつもりです。よろしくお願いします。#oldstussy#パウエルペラルタ#webber#ビンテージtシャツ#アートtシャツ#映画tシャツ#企業物#ストリート
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