Bull Blood ブルブラッド シルバー ブレスレット

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商品詳細
ブルブラッドシルバーブレスレット画像の納品書のとおり、7年程前にレザー部をブルブラッドにて交換しております。交換後は一度も着用せずに保管しておりました。シルバーパーツに保管時による黒くすみがありますが、磨いていただけましたら、キレイになるかと思います。画像の納品書は、私の個人情報が記載されておりますので、お付けすることはできませんことを、ご了承ください。ご検討の程、よろしくお願い致します。
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