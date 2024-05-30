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Bull Blood ブルブラッド シルバー ブレスレット
商品番号 P48119749812
商品名

Bull Blood ブルブラッド シルバー ブレスレット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 11,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルブラッドシルバーブレスレット画像の納品書のとおり、7年程前にレザー部をブルブラッドにて交換しております。交換後は一度も着用せずに保管しておりました。シルバーパーツに保管時による黒くすみがありますが、磨いていただけましたら、キレイになるかと思います。画像の納品書は、私の個人情報が記載されておりますので、お付けすることはできませんことを、ご了承ください。ご検討の程、よろしくお願い致します。
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