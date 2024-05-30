革財布 二つ折り 長財布 メンズ 本革 バイカーズウォレット コンチョ 星

熟練の革職人が1つ1つ丁寧に作り上げたオリジナルレザーウォレットです。職人手作りのため、同じデザインタイプでも、まったく同じものは１つとしてありません。使い込むうちに馴染んでいく本革の味わいをお楽しみ頂ける逸品です。■素材外側：牛革内側：牛革■コンチョ星■スペックカード入れ×11ファスナータイプ小銭入れ×1お札入れ×2フリースペース×1■カラー外側：ブラック内側：ブラック■サイズ詳細縦19cm×横10cm×厚み1.5cm※ハンドメイドのため多少の誤差がある場合がございます。※本革を使ったハンドメイド商品ですので革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。※本革のため、色の出方に差異がある場合がございます。※商品画像はできる限り実物の色に近づけておりますが、ご使用のモニターの発色の具合により、実物の物と色が異なる場合がございます。※商品画像はできる限り実物の色に近づけておりますが、ご使用のモニターの発色の具合により、実物の物と色が異なる場合がございます。kit0005★他にもバイカーズウォレット扱ってます★→#zaccaバイカーズウォレット#長財布#革財布#バイカーズウォレット#メンズ#レディース#ユニセックス



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