【新品・未使用品】LOUIS VUITTON ポルトクレドラゴンヌ キーリング

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。LOUISVUITTONポルトクレドラゴンヌキーリングのご紹介です。以前大阪高島屋店で購入しました正規品です。購入後、一度も使用しておりません。新品、未使用品となりなります。◉商品番号:M01194◉本体.箱つき質問などございましたらお気軽にどうぞ宜しくお願い致します。お待ちしております。#ルイヴィトン#ルイスヴィトン#LOUISVUITTON#louisvuitton#キーリング#キーホルダー#バックチャーム#アクセサリー#ドラゴンヌアエログラム#ブラック#レザー
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