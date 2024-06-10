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- 時代提げ物 木彫 蛇 置物 根付 10点まとめて M R6166
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商品詳細
素材...木彫主題...動物大きさ （ライター比較写真・右）高さ約5.7cm 幅約4.2cm×約2cm 重さ約15g（ライター比較写真・左）高さ約6cm 幅約4.5cm×約2.3cm 重さ約24g大きさにはバラつきがございます。2点の片眼が欠損、1点の両目が欠損しています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome352243.html
http://narcologia.ru/goods/marshal980280.html
http://narcologia.ru/goods/cotton621861.html
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時代提げ物 木彫 蛇 置物 根付 10点まとめて M R6166
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時代提げ物 木彫 蛇 置物 根付 10点まとめて M R6166 - 彫刻/オブジェクト