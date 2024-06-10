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【新品未使用品】②本革 イタリアンレザー　ラウンドロングウォレット　メンズ長財布
商品番号 G90084119240
商品名

【新品未使用品】②本革 イタリアンレザー　ラウンドロングウォレット　メンズ長財布
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用品】本革イタリアンレザー　ジップラウンドロングウォレットメンズ長財布春財布新生活新社会人　ラウンドファスナー長財布イタリア製の本革をバングラデシュで縫製した上質な財布です。使い込めば使うほどあじが出て、長年愛用できる商品です。フォーマルはもちろんカジュアルでも使えます。カード収納も多く見やすい作りになってます。【商品仕様】ZIPラウンドロングウォレットサイズ:横20x縦10xマチ2.3センチカード12枚、ポケット両サイド各1個、ジップ付き収納色:ブラウン定価:24,000円カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
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