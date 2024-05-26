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HTC 長財布 バイカー ロングウォレット
商品番号 R28154945460
商品名

HTC 長財布 バイカー ロングウォレット
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感はありますが、その他の破損はありません。問題無く使用出来ます！中々良い味が出てると思います。※自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。気になる点がございましたら気軽にコメントして下さい！ファニーゴローズHTC東洋シュガーケーンフラットヘッドウエアハウス柄・デザイン···花柄カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
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