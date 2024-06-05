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エルメス　手帳カバー、アジェンダ「GM」
商品番号 D51762988592
商品名

エルメス　手帳カバー、アジェンダ「GM」
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年8月国内エルメス正規店で購入しました　状態：新品未使用　写真撮影時に開封しました。付属：箱ショッピング袋アジャンダカバーシェーヴル・ミゾールレフィル用ピン×1内側：ポケット×2フランス製サイズ：高さ13.2cmX幅9.5cm
http://narcologia.ru/goods/approximate414720.html
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